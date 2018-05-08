Меню
Происшествия
Автобус взорвался в историческом центре Рима
Спорт
Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России
Следующая новость
Загрузка...

    Автобус взорвался в историческом центре Рима

    43

    Автобус взорвался в историческом центре Рима

    Рим, 8 мая. Пассажирский автобус загорелся и взорвался в историческом центре Рима, сообщили в правоохранительных органах Италии.

    Отмечается, что инцидент произошел на виа Тритоне. В историческом центре города загорелся пассажирский автобус. К счастью, водитель успел высадить всех пассажиров до того, как пламя распространилось по всему салону. Он пытался потушить огонь своими силами, однако это не привело к результату. После этого произошел взрыв.

    В инциденте пострадали два человека: они проходили мимо. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Проводится расследование.

    Ранее, 1 мая, в Екатеринбурге произошел взрыв в жилом доме. Как пишет Ura.Ru, перед этим в квартире на одном из последних этажей возник пожар.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.