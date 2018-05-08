Автобус взорвался в историческом центре Рима

Рим, 8 мая. Пассажирский автобус загорелся и взорвался в историческом центре Рима, сообщили в правоохранительных органах Италии.

Отмечается, что инцидент произошел на виа Тритоне. В историческом центре города загорелся пассажирский автобус. К счастью, водитель успел высадить всех пассажиров до того, как пламя распространилось по всему салону. Он пытался потушить огонь своими силами, однако это не привело к результату. После этого произошел взрыв.

В инциденте пострадали два человека: они проходили мимо. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Проводится расследование.

Ранее, 1 мая, в Екатеринбурге произошел взрыв в жилом доме. Как пишет Ura.Ru, перед этим в квартире на одном из последних этажей возник пожар.