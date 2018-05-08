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Площадь в Иерусалиме хотят назвать в честь Трампа
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    Площадь в Иерусалиме хотят назвать в честь Трампа

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    Площадь в Иерусалиме хотят назвать в честь Трампа

    Тель-Авив, 8 мая. Мэр Иерусалима Нир Баркат намерен переименовать площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.  

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился подготовить все к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает «АиФ».

    «Назвать площадь в честь президента — это наш способ показать нашу любовь и уважение президенту и американскому народу, который всегда стоит на стороне Израиля», — заявил мэр города.

    Автор: Дарья Смолина
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