Площадь в Иерусалиме хотят назвать в честь Трампа

Тель-Авив, 8 мая. Мэр Иерусалима Нир Баркат намерен переименовать площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился подготовить все к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает «АиФ».