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Порошенко отреагировал на массовое отравление детей в Черкассах
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    Порошенко отреагировал на массовое отравление детей в Черкассах

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    Порошенко отреагировал на массовое отравление детей в Черкассах

    Киев, 8 мая. Президент Украины Петр Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на странице в Facebook. 

    Утром 8 мая в одной из черкасских школ произошло массовое отравление детей. По данным Госслужбы по ЧС, были срочно госпитализирован 51 ребенок. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 

    «Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь», — написал Цеголко о реакции украинского президента.

    Пресс-секретарь добавил, что Порошенко координирует дальнейшие шаги с главой правительства Владимиром Гройсманом, который ранее вылетел на место ЧП. Дело также поставлено на контроль украинского министерства здравоохранения. 

    Автор: Ирина Селезнева
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