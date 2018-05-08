Латвию ждут украинизация и банкротство – Нормунд Гростиньш

Известный латышский историк и политолог Нормунд Гростиньш разместил на своей странице в Facebook диаграмму, показывающую стремительное уменьшение количества латышей в независимой Латвии по сравнению с Латвийской ССР. Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у эксперта, действительно ли все так печально.

— На диаграмме видно, что с конца 1950-х годов прошлого века, в годы, именуемые сейчас в Латвии периодом советской оккупации, количество латышей постоянно росло, увеличившись за 30 лет примерно на 100 тысяч. То есть в мае 1990 года, когда в республике была принята декларация о независимости, в Латвии жили около 1 миллиона 400 тысяч латышей. И затем — падение, которое с 2000-х превратилось в настоящее пике. Количество латышей уменьшилось почти до 1,1-1,2 млн человек. Потери, сопоставимые с военными… Насколько этот график соответствует реальному положению?

— Диаграмму я взял из Facebook, потому что она в целом отражает то, что происходит, — рассказывает Нормунд Гростиньш. — По данным советского периода, у меня как у историка никаких сомнений не возникало по той причине, что советская статистика базировалась на поголовной переписи населения и прописке. Сейчас, когда прописки в Латвии нет (есть лишь декларация своего места жительства. — Прим. ФАН), неизвестно, кого и где искать.

— Ну да, семья уехала в Англию, например, а числится в жителях Латвии. Так что реальные цифры нынешнего количества людей в Латвии — около 2 млн, по официальным данным, — могут быть гораздо ниже.

— Думаю, так и есть. Каждый из нас может назвать нескольких своих знакомых, кто реально уехал и не вернулся. Но при официальной переписи населения их, скорее всего, зачислили в жители Латвии по политическим причинам. От этого зависит количество депутатских мест в Европарламенте и сумма европейских субсидий. Политический вес латвийской элиты в Европе только бы уменьшился, если бы она признала, что в стране лишь полтора миллиона человек. Поэтому точных данных вам никто не предоставит.

— Евросоюз оказал медвежью услугу Латвии. С вступлением в ЕС и открытием границ в Англию — Ирландию на заработки из республики ринулись, в первую очередь, латыши, так как неграждане права на работу в Европе не имеют. А русских среди граждан значительно меньше титульного населения… Поэтому понемногу уже начинают говорить о том, что доля славян в национальном составе Латвии возрастает.

— Она будет и дальше расти. Польша, куда за последние годы въехали два миллиона украинцев, — яркий тому пример. Впервые в послевоенной истории в Польше появились города, в которых до 20 процентов населения составляют украинцы и представители других народов.

Эта тенденция уже коснулась Литвы и по нарастающей вскоре коснется и Латвии. Сюда все больше приезжают с Украины, и это еще при мирном развитии событий. Но, если в Донбассе вновь начнутся боевые действия, то поток мигрантов лишь усилится.

Еще вполне возможна ядерная катастрофа, ведь Киев заменил на своих четырех АЭС российское топливо на американское, которое не совсем подходит для эксплуатации по технологическим параметрам. Тогда побегут уже огромные массы людей, а не только гастарбайтеры.

И Латвия не сможет закрыть для них двери, так как для этого пришлось бы отказаться от Шенгена. Да и все лучше славяне, чем те же выходцы из Африки или Азии с совершенно чуждыми менталитетом и религией.

— А для русских Латвия перестала быть вожделенной заграницей?

— Ну, богатые люди могут себе и сейчас позволить особняк в Юрмале. Хотя это куда накладнее, чем прежде. Да и климат абсолютно не изменился: дождливое лето с парой солнечных недель в июле и августе…

Обычные же россияне в Латвию не поедут. У них нет такой мотивации, как у украинцев.

Я был в марте наблюдателем на выборах президента России в Москве, а до этого три года не был в российской столице — с той поры, когда в 2015 году выступал в комитете по иностранным делам Госдумы. Так вот то, что произошло в Москве даже за эти три года, на меня произвело сильное впечатление. Я не ожидал таких разительных перемен. Город развивается очень быстро, экономика, несмотря на санкции, все же растет.

И еще о таком важном тренде, о котором мало говорят. Если на Запад едут, условно говоря, батраки — клубнику и грибы собирать, то менеджеры высокого уровня как раз-таки едут в Россию. Например, моя знакомая работала определенное время в Екатеринбурге директором по персоналу в концерне «Калина», который производит всем известную косметику «Чистая линия». Их годовой оборот сопоставим с половиной госбюджета Латвии.

Конечно, в Латвии работать на таком уровне невозможно, таких должностей у нас попросту нет. Да и налоговая политика в России сильно отличается от той, что в Евросоюзе, где топовый менеджер вынужден отдавать от своего заработка почти половину, тогда, как в России лишь 13 процентов. И в Латвии, чтобы работнику заплатить тысячу евро, работодателю придется уплатить в виде налогов еще, как минимум, тысячу.

— Так что дальнейший отъезд жителей из республики прекратить не удастся. Налоги и тарифы увеличиваются, транзит скукоживается, экономика — тоже, а вот ВВП в последнее время вдруг вырос… Какая-то загадка.

— Все объясняется просто: деньги из Еврофондов пришли к нам с большой задержкой. Латвийская бюрократия их очень долго и некачественно оформляла. И когда деньги поступили, значительная их часть была брошена в строительную отрасль. Та выросла примерно на 50 процентов, хотя до того было падение и потом будет, что и создало формальный повод для статистического роста латвийской экономики.

— Возвращаясь к проблеме демографии. К 2050 году, как прогнозируют, латышей в Латвии может стать катастрофически мало.

— Мы можем видеть две тенденции в демографии в Латвии. Во-первых, меняется этнический состав, регион становится более славянским. А во-вторых, значительно уменьшается количество латышей. И эта тенденция лишь будет ускоряться. Потому что латвийское государство в обозримом будущем приблизится к банкротству.

В принципе, многие молодые и хорошо образованные латыши 30-40 лет, получившие образование за границей, которые разбираются в экономике, уже продают то, что еще можно продать, чтобы свалить отсюда в более благополучные страны.

— А что делать остальным, которым нечего продавать, и годы уже не те для переездов? Готовиться к великой депрессии по-латвийски?

— Мы видели, что произошло с Грецией. Пока государство одалживает, оно еще держится на плаву, выплачивает пенсии, пособия… Но в какой-то момент Латвия не сможет больше одалживать, и тогда наступит коллапс.

Государственный долг Латвии около 9 млрд евро, а если добавить еще и обязательства фирм наряду с частными обязательствами, то получится примерно 40 млрд на полтора миллиона оставшегося населения.

Думать о том, что Латвия выплатит долг, — из области фантастики. Хотя я сам пишу фантастические романы, но предпочитаю все же научную фантастику.

— Но ведь в правительстве страны не все мыслят национально-радикальными формулами, есть же и экономисты, понимающие, куда все катится? О чем они думают?

— Возьмем, к примеру, бывшего коммуниста, а ныне руководителя премьерской фракции «Союза зеленых и крестьян» в сейме Аугуста Бригманиса, который не является националистом. У него немалые накопления, дом в Англии, дети работают за границей. В принципе, чтобы переехать, ему требуется лишь купить билет на самолет.

У этих ребят из политической элиты давно есть так называемые «золотые парашюты», которыми им вряд ли кто-то сможет помешать воспользоваться.

— А здесь останутся обычные жители и солдаты НАТО…

— Можно предположить, как они будут взаимодействовать. Я сам был свидетелем событий в Риге 13 января 2009 года, когда молодежь пошла к сейму и по пути стала переворачивать полицейские машины. Своими глазами видел, что было написано на прибывших наводить порядок военных джипах. «KFOR» (Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. – Прим. ФАН). То есть уже 9 лет назад косовский контингент солдат НАТО был использован для подавления массовых беспорядков в Старой Риге.

Конечно, с ухудшением уровня жизни в Латвии обязательно начнутся массовые протесты. Как известно, правительство в этом году создало для их подавления в регионах специальные подразделения. Так что власти понимают, куда дело движется.

Соответственно, и натовские войска тоже примут участие в «поддержании общественного порядка» на первом этапе. Но в дальнейшем, при обострении экономического кризиса, возникнет уже серьезный запрос в обществе на смену элиты.

События могут развиваться в двух вариантах. Или существующая элита заменяется в ходе парламентских выборов, или она вводит военное положение.

Во втором случае возникает вопрос: кто за это будет платить? Нас оккупировать и кормить никто не предлагает.

Даже в случае, если мы будем этого добиваться по «грузинской модели», напав, скажем, на Швецию и тут же сдавшись, боюсь, что «оккупация» все равно не случится.

— Так и в Грузии ничего похожего не было. После удара по российским миротворцам 8 августа 2008 года в Цхинвале Россия жестко ответила, но на Тбилиси не пошла, чтобы свергнуть режим Саакашвили. Потом сами грузины задумались, что к чему, и поменяли Мишико.

— В будущем задуматься придется жителям Латвии. И лучше пораньше, уже этой осенью, на парламентских выборах.