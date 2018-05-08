Более 80 тысяч человек вышли на площадь Республики в Ереване отпраздновать победу Пашиняна

Ереван, 8 мая. Более 80 тысяч жителей Еревана вышли 8 мая на площадь Республики, чтобы отпраздновать избрание премьер-министром Армении Никола Пашиняна. Народные гуляния планируются до поздней ночи, центр города полностью парализован, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

Оппозиция уже предложила назначить 8 мая народным праздником. И действительно, количество счастливых людей на улицах Еревана огромно. Люди открывают бутылки с шампанским, устраивают танцы прямо на проезжей части и готовятся жарить шашлыки прямо на площади. Большинство ереванцев говорят, что ждали, когда революция наступит всю свою сознательную жизнь.

Многие из празднующих надели белые футболки или рубашки. Как утверждают местные жители, этот цвет для них сегодня означает единство всего народа. Также в толпе тысячи флагов Армении и плакатов с изображением лидера оппозиции.

Сам Никол Пашинян со сцены на площади Революции поздравил людей с «единой для всех победой». И пообещал, что уже в ближайшее время Армения заметит положительные перемены.

При этом, как утверждают сторонники прежней власти, эту революцию можно назвать «революцией школьников». Слишком уж большое количество молодых людей среди митингующих.

Полиции в народные гуляния приказано не вмешиваться и останавливать только небольшие стычки подвыпивших граждан. Центр города останется пешеходным на следующие сутки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну, который 8 мая был избран премьер-министром Армении.