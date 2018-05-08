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Сирия: САА начинает масштабную операцию против ИГ на западе Дейр-эз-Зора
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    Сирия: САА начинает масштабную операцию против ИГ на западе Дейр-эз-Зора

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    Сирия: САА начинает масштабную операцию против ИГ на западе Дейр-эз-Зора

    Дамаск, 8 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали масштабную наступательную операцию против террористов на западе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, правительственные силы начали операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе стратегического города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийская армия быстро продвигается через пустыню, оттесняя боевиков ИГ к Меядину.

    Кроме того, правительственным войскам удалось освободить несколько населенных пунктов на Дейр-эз-Зора, включая город Файдит Умм-Мувейна.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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