Сирия: САА начинает масштабную операцию против ИГ на западе Дейр-эз-Зора

Дамаск, 8 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) начали масштабную наступательную операцию против террористов на западе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, правительственные силы начали операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе стратегического города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийская армия быстро продвигается через пустыню, оттесняя боевиков ИГ к Меядину.

Кроме того, правительственным войскам удалось освободить несколько населенных пунктов на Дейр-эз-Зора, включая город Файдит Умм-Мувейна.

1 Организация запрещена на территории РФ.