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Украинские силовики продолжают увеличивать группировку ВСУ в Донбассе
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    Украинские силовики продолжают увеличивать группировку ВСУ в Донбассе

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    Украинские силовики продолжают увеличивать группировку ВСУ в Донбассе

    Луганск, 7 мая. Украинские силовики в преддверии 9 мая продолжают усиливать группировку ВСУ вдоль линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Украинские командование в преддверии 9 мая продолжает увеличивать группировку ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе,  — заявил Марочко. — Так, по нашим данным, только с 4 мая в населенный пункт Счастье прибыло около 120 человек батальона полиции «Луганск-1».

    В связи с этим начались конфликты между членами батальона и солдатами ВСУ. Два дня подряд с 6.00 до 7.00 ЛНР фиксировала перестрелки между ВСУ и бойцами «Луганск-1» из стрелкового оружия.

    Марочко, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта.

    Автор: Катерина Михайлиди
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