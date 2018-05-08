Украинские силовики продолжают увеличивать группировку ВСУ в Донбассе

Луганск, 7 мая. Украинские силовики в преддверии 9 мая продолжают усиливать группировку ВСУ вдоль линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Украинские командование в преддверии 9 мая продолжает увеличивать группировку ВСУ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, — заявил Марочко. — Так, по нашим данным, только с 4 мая в населенный пункт Счастье прибыло около 120 человек батальона полиции «Луганск-1».

В связи с этим начались конфликты между членами батальона и солдатами ВСУ. Два дня подряд с 6.00 до 7.00 ЛНР фиксировала перестрелки между ВСУ и бойцами «Луганск-1» из стрелкового оружия.

Марочко, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности и придерживается обязательств по мирному урегулированию конфликта.