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МИД РФ следит за соблюдением прав пожизненно осужденной во Вьетнаме россиянки
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    МИД РФ следит за соблюдением прав пожизненно осужденной во Вьетнаме россиянки

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    МИД РФ следит за соблюдением прав пожизненно осужденной во Вьетнаме россиянки

    Москва, 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство следит за соблюдением прав и интересов россиянки Марии Дапирки, которая была приговорена во Вьетнаме к пожизненному заключению по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

    По ее словам, генконсульство РФ в Хошимине оказывает россиянке необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий, а также находится в тесном контакте с ней и с ее адвокатом. 

    «МИД России и его загранучреждения во Вьетнаме продолжат следить за ходом дела нашей соотечественницы, уделяя особое внимание соблюдению ее прав и законных интересов»,  — отметила Захарова, передает издание «Свободная пресса».

    Гражданке РФ Марии Дапирке судом Хошимина был вынесен обвинительный приговор в связи с транспортировкой наркотических средств во Вьетнам. Россиянку приговорили к пожизненному заключению.

    Автор: Тимур Румянцев
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