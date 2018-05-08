МИД РФ следит за соблюдением прав пожизненно осужденной во Вьетнаме россиянки

Москва, 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское дипведомство следит за соблюдением прав и интересов россиянки Марии Дапирки, которая была приговорена во Вьетнаме к пожизненному заключению по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

По ее словам, генконсульство РФ в Хошимине оказывает россиянке необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий, а также находится в тесном контакте с ней и с ее адвокатом.

«МИД России и его загранучреждения во Вьетнаме продолжат следить за ходом дела нашей соотечественницы, уделяя особое внимание соблюдению ее прав и законных интересов», — отметила Захарова, передает издание «Свободная пресса».

Гражданке РФ Марии Дапирке судом Хошимина был вынесен обвинительный приговор в связи с транспортировкой наркотических средств во Вьетнам. Россиянку приговорили к пожизненному заключению.