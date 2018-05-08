Аналитик рассказала о выгодах России в случае выхода США из сделки с Ираном

Доходы российского бюджета в первом квартале 2018 года выросли на 21,2% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,2 миллиардов долларов, об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы. При этом в ведомстве отметили незначительное снижение экспорта «черного золота» и нефтепродуктов. На повышение доходов бюджета России повлиял рост цен на углеводороды.

Замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева говорит, что страны ОПЕК и прочие экспортеры, которые являются участниками сделки по сокращению добычи нефти, исправно выполняют взятые на себя обязательства, что в конечном итоге привело к росту цен на нефть.

«В целом условия соглашения выполняются на 100%, но пока вероятность продления сделки пока небольшая. Мы знаем о том, что обсуждается иной механизм регулирования добычи нефти, который бы позволил не обрушить цены на нефть», — отмечает аналитик.

При этом она подчеркнула, что если США и страны Европы выйдут из ядерной сделки с Ираном и вновь введут санкции против Тегерана, Россия в этом случае может получить определенные экономические выгоды.

«С одной стороны, если Дональд Трамп выйдет из сделки, цены на нефть вырастут, это позитив. С другой стороны, Россия сотрудничает с Ираном, мы договорились о поставках нефти, нам это удобно. Поэтому во втором случае мы несем риски. Нельзя сказать, что введение санкций против Ирана будет однозначно позитивом или негативом, но все же это, вероятно, будет скорее плюсом, потому цены на нефть в этом случае подскочат хорошо», — продолжает Анна Кокорева.

Она отметила, что низкий уровень инфляции позитивно отразился на макроэкономике России.

«К сожалению, темпы экономического роста пока оставляют желать лучшего. Мы видим подъем в добывающих и обрабатывающих отраслях. Также продолжают наблюдаться проблемы с доходами населения, они еще только начали свой рост», — резюмировала замдиректора аналитического департамента «Альпари».

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о том, что уровень ВВП РФ к 2025 году должен вырасти в полтора раза. Кроме того, согласно «майским указам» президента, уровень бедности должен быть снижен в полтора раза к 2024 году, а правительство должно будет обеспечить стабильный рост реальных доходов населения.