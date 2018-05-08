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ЛНР: ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе
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    ЛНР: ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

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    ЛНР: ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

    Луганск, 7 мая. За прошедшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня», — рассказал Марочко.

    Противник обстрелял позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Калиново.

    «При обстрелах ВСУ применили 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие», — добавил подполковник.

    Всего по территории Луганской народной республики было выпущено свыше 120 мин и снарядов.

    Автор: Дарья Фролова
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