ЛНР: ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Луганск, 7 мая. За прошедшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня», — рассказал Марочко.

Противник обстрелял позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Калиново.

«При обстрелах ВСУ применили 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие», — добавил подполковник.

Всего по территории Луганской народной республики было выпущено свыше 120 мин и снарядов.