«По $10 млн каждому»: крымчанам предложили потребовать от Киева выплат за «оккупацию» полуострова

Симферополь, 8 мая. Жителей Крыма совершенно не испугали «грозные» заявления радикалов из «всеукраинского объединения «Свобода» о лишении гражданства всех крымчан, посмевших после присоединения Крыма к России получить российские паспорта. В качестве ответа крымчанам предложили потребовать с Киева компенсации за все годы, когда Украина владела Крымом, не проявляя никакой заботы о его гражданах или инфраструктуре.

Ранее в эфире украинского телеканала ZIK «свободовец» Мирошниченко заявил, что все крымчане, которые примут гражданства России должны лишиться украинского, потому что они, мол, «плюют на конституцию Украины».

«Когда мы вернем оккупированные территории, у нас будет очень непростая и сложная работа для того, чтобы вернуть всех людей, которые проживали на тех территориях, в лоно Украины», — объявил Мирошниченко.

Крымчане в социальных сетях сошлись на том, что гражданство Украины сейчас не нужно ни даром, ни за деньги.

«Я, проживая в Крыму, никогда не считал себя гражданином Украины, — отвечают Мирошниченко жители полуострова. — Нечего лишать Лишите только тех, кто именно считает себя украинцами и кусайте себя за локоть».

«Лишайте меня украинского гражданства, — отвечает другой пользователь из Крыма. — Я правда сам не считаю с 2014 года себя гражданином этой страны, но буду плакать и валяться по полу в истерике».

«Два миллиона крымчан плевать хотели на конституцию Украины? Не просто хотели плевать,а плюем с высокой колокольни!», — пишет в ответ Мирошниченко Галина Полехина.

Многие пользователи вспомнили о том, что с соблюдением украинской конституции ситуация обстоит плохо в первую очередь в Киеве. Между тем, считают некоторые, жители Крыма имеют право сами обратиться в международный суд с требованием компенсации им за годы, прожитые под украинской властью — тогда каждому из них должна достаться неплохая сумма выплат.