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Нацсовет Украины назвал опасным телесюжет, осудивший возрождение фашизма
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    Нацсовет Украины назвал опасным телесюжет, осудивший возрождение фашизма

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    «Не раскалывайте общество»: нацсовет Украины обрушился с критикой на «Интер» за ролик к 9 Мая

    Киев, 8 мая. Нацсовет Украины по вопросам ТВ и радиовещания обвинил местный телеканал «Интер» в попытках расколоть общества. Так в ведомстве отреагировали на обнародование телеканалом видеоролика, смонтированного с концерта ко Дню победы 9 мая.

    По мнению представителей Нацсовета, высказывания ведущих праздничного концерта «неприемлемы» и являются «очередной попыткой атаки в информационной войне». Сам концерт в ведомстве назвали «ветхозаветным», а также упрекнули журналистов в использовании людей в качестве «материала для пропаганды».

    Волной критики при этом руководство совета не ограничилось и призвало «Интер» относиться к своему программному наполнению «взвешенно и ответственно», «не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан — о ценности жизни и высокую стоимость мира».

    Напомним, на концерте ведущие заявили, что в годы Великой отечественной войны от рук фашистов погибло восемь миллионов украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве» .

    Как сообщал ранее портал «Утро.ру», ролик привел в бешенство украинских националистов. Некоторые даже призвали его сжечь. Однако были и те, кто счел, что поступок журналистов очень смелый.

    Автор: Алексей Громов
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