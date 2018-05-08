Сирия новости 8 мая 16.30: курды атакуют САА в Дейр-эз-Зоре, на север Хамы переброшено подкрепление армии САР

Сирия, 8 мая. Курды атакуют позиции проправительственных сил в Дейр-эз-Зоре, на север Хамы переброшено подкрепление САА, боевики обстреляли поселение Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ1 с ряда позиций в Дамаске, противостоят SDF в Дейр-эз-Зоре, перебросили подкрепление на север Хамы.

«Исламское государство»1: несет потери в Дамаске.

Курды: атакуют расположения САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В южных пригородах Дамаска продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) по освобождению территорий региона от террористов «Исламского государства». Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось, что правительственные войска САР взяли под контроль участок городской застройки в районе Хаджар аль-Асвад. Также интенсивные перестрелки отмечаются на юге лагеря беженцев Ярмук и в районе Ат-Тадамун. Известно, что ИГИЛ1 несет значительные потери в живой силе в столкновениях с САА.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают вести минометный обстрел шоссе Ан-Нил в административном центре провинции Алеппо. Данных о пострадавших нет.

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@maytham956), что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в столицу региона гуманитарную помощь. Жители Алеппо получили продуктовые наборы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе населенного пункта Джанина отмечаются перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и проправительственными силами САР. О столкновениях пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее сообщалось, что курды предпринимали попытки атаковать расположения сирийской армии в населенном пункте Сальхия, однако нападения были отбиты. Военные источники пишут, что под прикрытием борьбы с ИГИЛ «демократическая армия» при поддержке сил международной коалиции укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены нефтяные месторождения провинции.

Провинция Хама

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ ischark), что к населенному пункту Джурин переброшено значительное подкрепление Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, правительственные войска готовятся к масштабному наступлению на позиции боевиков в долине Аль-Габ и далее в районе Джиср аш-Шугура.

Военный Telegram-канал (@Syrianow10) также сообщает, что бригады армии САР ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях Аль-Латамины.

Провинция Эль-Кунейтра

Незаконные вооруженные группировки обстреляли из минометов населенный пункт Хан Арнаба в провинции Эль-Кунейтра. Об атаке исламистов пишет местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@faiz.khavala).

Ранее сообщалось, что радикалы совершили нападение на город Аль-Баас. Местные источники писали, что из-за действий боевиков начался пожар в местной больнице. В результате происшествия 10 мирных жителей поселения получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)