Луганск, 7 мая. ОБСЕ зафиксировала восемь нарушений размещения тяжелого вооружения и техники ВСУ в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Несмотря на все заверения Киева о приверженности соблюдению минских соглашений, Украина продолжает грубо их нарушать. Данные нарушения отражены в опубликованном отчете ОБСЕ за 6 мая 2018 г. Так, 5 мая беспилотный летательный аппарат Миссии зафиксировал самоходную гаубицу (2С3 «Акация», 152 мм) недалеко от н.п. Попасная», — заявил Марочко.

По его словам, на следующий день члены патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели БМП-1 и бронетранспортер (МТ ЛБ) в Золотом, БТР-4 в Станице Луганской, еще один бронетранспортер (МТ ЛБ) и бронированную разведывательно-дозорную машину вблизи Светлодарска. 6 мая наблюдатели видели 2 БМП-1 в н. п. Попасная. Таколм образом, всего ВСУ допустили восемь нарушений размещения тяжелого вооружения и техники.