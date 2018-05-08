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Украина
Ветерана войны до смерти забили в селе под Одессой из-за двух пиджаков
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    Ветерана войны до смерти забили в селе под Одессой из-за двух пиджаков

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    Ветерана войны до смерти забили в селе под Одессой из-за двух пиджаков

    Киев, 8 мая. Ветерана Великой Отечественной войны, жившего в селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области, в преддверии Дня Победы из-за двух пиджаков до смерти избил грабитель.

    Как сообщили в местной полиции, подозреваемый в нападении на 93-летнего ветерана мужчина пришел к погибшему в гости. Сначала они выпили, а потом 33-летний «гость» захотел забрать у пенсионера два пиджака. Ветеран начал сопротивляться, и подозреваемый избил его.

    Пенсионер был доставлен в больницу, но медики уже не смогли его спасти: от полученных травм ветеран скончался, пишут украинские СМИ.

    Подозреваемый в настоящее время задержан, он обвиняется в совершении умышленного убийства, мужчине грозит пожизненное преступление.

    Комментируя произошедшее на своей странице в Facebook, адвокат Станислав Клименко отметил, что это не первый подобный случай в Одесской области. По его словам, это пятое убийство за месяц в Белгород–Днестровском районе.

    «Люди сходят с ума», — подчеркнул адвокат.

    Автор: Василий Котов
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