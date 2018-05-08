«А политиканы на Украине пусть рассказывают басни»: Саакашвили поставил в пример Киеву Армению

Амстердам, 8 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожелал Армении удачи после выбора премьера от оппозиции Никола Пашиняна. При этом он с особенным воодушевлением указал Киеву на эти изменения.

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили прокомментировал назначение Никола Пашиняна главой правительства Армении, об этом он написал в своем Facebook. Он пожелал республике удачи со строительством нового государства путем модернизации.

«И пусть после этого доморощенные политиканы в Украине рассказывают басни про невозможность изменений через мирные акции», — отметил Саакашвили.

Напомним, что украинские власти запретили экс-губернатору въезд в страну до 2021 года. Саакашвили после выезда из Украины получил вид на жительство в Голландии.