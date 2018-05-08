Игра на противоречиях: эксперт рассказал, как при помощи С-400 Турция шантажирует США

Турция получит от Российской Федерации зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» в оговоренные сроки. Возможные при этом санкции со стороны США не окажут на поставки никакого влияния, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — отметил представитель Анкары.

Демир также подчеркнул, что турецким властям известно о возможном введении санкций со стороны США в связи с закупкой российских ЗРК. Тем не менее, лидеры Турции и России «приняли четкое решение».

«Это же не детские игры, чтобы сегодня говорить одно, а завтра другое. Иной вариант развития событий будет противоречить принципам государства и позиции SSM (секретариата оборонной промышленности). Деятельность SSM осуществляется в соответствии с государственной политикой Турции…. Крайне важно принимать самостоятельные решения и проводить политику в соответствии с интересами нашей страны», — сообщил он.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что решением о закупках у России ракетных комплексов, Турция может пытаться шантажировать Соединенные Штаты.

«Конечно, наши ЗРК являются одними из лучших в мире. Более того, они являются альтернативными по отношению к тем, которыми торгуют западные страны, и, соответственно, они не могут быть отключены в момент возможного противостояния Турции с Западом. Печальный опыт — это Ирак в 1990 году, когда техника Багдада была частично отключена разработчиками и поставщиками этой техники — США. В данной ситуации одним из решающих факторов здесь является игра на противоречиях между США и Россией. Кроме того, это также попытка заставить Вашингтон пойти на уступки Турции по ряду вопросов», — поясняет аналитик.

Так, для Анкары одним из основополагающих факторов является так называемый «курдский вопрос». Стране необходимо снизить влияние курдских военных формирований у границ самой Турции. Эксперт также считает, что Реджеп Эрдоган может добиваться создания неоосманского государства с частичным использованием территорий Сирии и Ирака.

«Возможно, это также претензии Турции на влияние в Средней Азии и Каспии, куда Анкара тоже стремится и куда их не пускают. Много и других факторов — например, Эрдоган требует от США выдачи господина Гюлена. Но сейчас С-400 — это очень удобный повод для шантажа США. Турция торгуется с Вашингтоном по ряду политических решений, и я совсем не исключаю, что в самый последний момент Анкара может отказаться от закупок С-400, получив требуемое от США», — заключил Безпалько.

Напомним, в декабре 2017 года Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставках Анкаре двух батарей ЗРК С-400 «Триумф». При этом стороны пришли к соглашению о технологическом сотрудничестве для развития производства ЗРК в Турции. Ранее власти США объявили о введении санкционного давления на 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл тогда заявил, что покупка ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.