Медведев оценил расходы на исполнение нового майского указа Путина

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение майского указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах до 2024 года примерно в восемь трлн рублей. Об этом заявил депутат Государственной думы Юрий Афонин.

Ранее вышел указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Встреча фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства Дмитрием Медведевым прошла в Государственной думе 8 мая.

«С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 триллионов рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым) — скорее 10, даже чуть больше», — цитирует РИА Новости Афонина.

Депутат добавил, что на встрече Медведев не обозначил пути получения дополнительных доходов. По словам Афонина, источники финансирования ищут, «но в нынешней системе законодательной их найти невозможно».