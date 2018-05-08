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Медведев оценил расходы на исполнение нового майского указа Путина
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    Медведев оценил расходы на исполнение нового майского указа Путина

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    Медведев оценил расходы на исполнение нового майского указа Путина

    Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение майского указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах до 2024 года примерно в восемь трлн рублей. Об этом заявил депутат Государственной думы Юрий Афонин.

    Ранее вышел указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

    Встреча фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства Дмитрием Медведевым прошла в Государственной думе 8 мая.

    «С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 триллионов рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым) — скорее 10, даже чуть больше», — цитирует РИА Новости Афонина.

    Депутат добавил, что на встрече Медведев не обозначил пути получения дополнительных доходов. По словам Афонина, источники финансирования ищут, «но в нынешней системе законодательной их найти невозможно».

    Автор: Дарья Смолина
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