Меню
Новости Сирии
Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска
Сирия эксклюзив
Курды в Сирии «отходят» от своих кураторов из спецслужб США и Израиля: правы ли СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска

    490

    Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска

    Дамаск, 8 мая. Подразделения Сирийской арабской армии практически полностью окружили боевиков в районах Хаджар аль-Асвада и Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, 42-я бригада САА при поддержке авиаударов ВКС РФ оттеснила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) с их позиций в районе мечети Аль-Шафи, продвинувшись еще на один к полному окружению террористов в Хаджар аль-Асвад.

    Тем временем Республиканская гвардия САА атаковала позиции террористов в лагере Ярмук, а также уничтожила несколько объектов боевиков с помощью ракеты класса «земля-земля». Благодаря освобождению более половины района Хаджар аль-Асвад сирийская армия получила стратегическое преимущество в лагере Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.