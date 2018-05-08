Сирия: правительственные силы окружают боевиков ИГ в южных районах Дамаска

Дамаск, 8 мая. Подразделения Сирийской арабской армии практически полностью окружили боевиков в районах Хаджар аль-Асвада и Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, 42-я бригада САА при поддержке авиаударов ВКС РФ оттеснила боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) с их позиций в районе мечети Аль-Шафи, продвинувшись еще на один к полному окружению террористов в Хаджар аль-Асвад.

Тем временем Республиканская гвардия САА атаковала позиции террористов в лагере Ярмук, а также уничтожила несколько объектов боевиков с помощью ракеты класса «земля-земля». Благодаря освобождению более половины района Хаджар аль-Асвад сирийская армия получила стратегическое преимущество в лагере Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.