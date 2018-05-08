Россия получила от ОЗХО «сугубо технический» ответ на вопросы по «делу Скрипаля»

Москва, 8 мая. Постоянное представительство России получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у Москвы после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском городе Солсбери. Об этом во вторник рассказал постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

Он отметил, что ОЗХО оказывала техническую поддержку британским властям и «выпустила доклад». Шульгин сообщил, что у российской стороны возникли вопросы к этому докладу, поскольку создавалось ощущение, что специалисты организации искали лишь то вещество, которое указали британцы, передает ТАСС.

«Непонятно было, откуда взялся BZ (отравляющее вещество — Прим.ред), почему необходимо было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — рассказал он.

Постпред РФ при ОЗХО добавил, что Россия задала все эти вопросы и получила «недавно на них ответы».

«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», — уточнил он.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила о причастности РФ к инциденту, но не предоставила никаких доказательств на этот счет. Москва категорически опровергает все обвинения.