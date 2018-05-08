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Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли западные районы Алеппо – видео ФАН 
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    Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли западные районы Алеппо – видео ФАН 

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    Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли западные районы Алеппо – видео ФАН 

    Алеппо, 8 мая. Крупный сирийский город Алеппо, освобожденный в 2016 году, пусть и восстанавливается, всё еще находится под угрозой боевиков. По его западным окраинам спорадически летят мины, ракеты и самодельные боеприпасы из газовых баллонов.

    Вот и сейчас один из западных районов Алеппо, Шахба, подвергся обстрелу со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков под руководством террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1 с северных окраин района Захра. У исламистов к этому району есть свободный доступ со стороны промзоны Лерамуна, несмотря на близость турецкого наблюдательного пункта около Анадана.

    Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в результате обстрела боевиков три гражданских лица получили ранения, также было повреждены машины, в одну из которых пришлось прямое попадание.

    Подобные обстрелы не редкость, и каждый раз страдают преимущественно мирные жители. При этом ни мировое сообщество, ни наблюдатели не обращают внимания на практически ежедневные обстрелы Алеппо боевиками террористических группировок.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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