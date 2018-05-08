Власти Серова заменили праздничные баннеры с перепутанными именами ветеранов

Екатеринбург, 8 мая. Власти города Серов отчитались об установке новых праздничных баннеров вместо плакатов, на которых были перепутаны имена ветеранов Великой Отечественной войны.

Информация о баннере с ошибкой, установленном на улице Льва Толстого, появилась в соцсетях. Пользователи опубликовали фото плаката в паблике «Это Серов, детка». Горожане отметили, что такой же баннер с портретами ветеранов устанавливали в Серове в 2015 году, но тогда имена под изображениями были размещены в другом порядке. При сопоставлении кадров видно, что перепутаны имена двух человек.

После этого в управлении культуры и молодежной политики Серова провели проверку и заменили баннер с перепутанными именами.

«Баннер заменен, вывешен новый. Новую фотографию мы еще раз уточнили с ветеранами, потому что в прошлый раз те же самые действия были, но в этот раз уже точечно, побуквенно. И принесли свои извинения», – заявили представители управления в комментарии РИА Новости.

Ранее портал «Утро.ру» сообщал о выдаче жилья всем оставшимся без квартиры ветеранам. Поручение об этом отдал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Я прошу всех приложить максимум усилий для того, чтобы в приоритетном порядке эти 204 человека получили новое жилье до 9 мая», – подчеркнул он.