Кремль отреагировал на «неловкие высказывания» Леонтьева об Армении

Москва, 8 мая. Высказывания известного телеведущего Михаила Леонтьева по поводу событий в Армении никак не имеют совершенно ничего общего с позицией российского руководства и их не следует принимать за позицию Кремля, решительно заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга.

Напомним, ранее Леонтьев, комментируя ситуацию с протестами и сменой премьера в Армении, весьма резко высказался об отношениях между Ереваном и Москвой, заявив, что Армения для России «всегда была обременением».

Высказывания Леонтьева Песков назвал «неудачными и неловкими» и призвал не обращать на них внимания.

«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении», — подчеркнул Песков, напомнив о «исторически сложившихся у россиян чувствах дружбы и братства к армянскому народу» .

Напомним, ранее корреспонденты Федерального агентства новостей в Ереване сообщили о том, что парламент страны выбрал премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна. Внеочередные выборы главы правительства стали результатом многотысячных акций протеста против экс-премьера Сержа Саргсяна, поднятых оппозицией.