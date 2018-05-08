СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина

Москва, 8 мая. Номер инаугурационного лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежал «Волгам», а также был закреплен за автомобилем Daewoo Sens, выяснили СМИ.

Номер нового роскошного автомобиля представительского класса, на котором накануне Путин доехал до Большого Кремлевского дворца, где проходила торжественная церемония его вступления в должность, привлек внимание своей «простотой». Вместо привычных для государственных лиц номеров специальных серий, на машине Путина значилось непримечательное В 776 УС, 77-1 регион.

С помощью открытых баз журналисты решили узнать историю номера лимузина. Выяснилось, что в 2016 году номерной знак принадлежал автомобилю марки Daewoo Sens, которым владел некий Фома Сазонов. Однако подтвердить эти данные, как пишет «Комсомольская правда», не удалось: телефон владельца авто больше не обслуживается.

Еще два раза номер кортежа висел на «Волгах», а несколько лет назад принадлежал пожилому жителю Москвы. Когда его «Волга» вышла из строя, он сдал ее в утиль вместе с номером.

Сотрудники московской полиции пояснили журналистам, что такая история номерного знака неудивительна: после сдачи машины в утиль, госномер возвращается в реестр.

Напомним, торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ состоялась накануне. По словам исполняющего обязанности министра промышленности РФ Дениса Мантурова, Путин высоко оценил новый автомобиль, на котором отправился на инаугурацию.