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Общество
СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина
Общество
СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина
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    СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина

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    СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина

    Москва, 8 мая. Номер инаугурационного лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежал «Волгам», а также был закреплен за автомобилем Daewoo Sens, выяснили СМИ.

    Номер нового роскошного автомобиля представительского класса, на котором накануне Путин доехал до Большого Кремлевского дворца, где проходила торжественная церемония его вступления в должность, привлек внимание своей «простотой». Вместо привычных для государственных лиц номеров специальных серий, на машине Путина значилось непримечательное В 776 УС, 77-1 регион.

    С помощью открытых баз журналисты решили узнать историю номера лимузина. Выяснилось, что в 2016 году номерной знак принадлежал автомобилю марки Daewoo Sens, которым владел некий Фома Сазонов. Однако подтвердить эти данные, как пишет «Комсомольская правда», не удалось: телефон владельца авто больше не обслуживается.

    СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина

    Еще два раза номер кортежа висел на «Волгах», а несколько лет назад принадлежал пожилому жителю Москвы. Когда его «Волга» вышла из строя, он сдал ее в утиль вместе с номером.

    Сотрудники московской полиции пояснили журналистам, что такая история номерного знака неудивительна: после сдачи машины в утиль, госномер возвращается в реестр.

    Напомним, торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ состоялась накануне. По словам исполняющего обязанности министра промышленности РФ Дениса Мантурова, Путин высоко оценил новый автомобиль, на котором отправился на инаугурацию.

    Автор: Василий Котов
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