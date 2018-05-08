Медведев рассказал о перспективах отношений РФ и Армении после назначения Пашиняна

Москва, 8 мая. Врио председателя правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении.

Медведев отметил, что развитие сотрудничества в экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной областях и укрепление интеграционного взаимодействия в ЕАЭС соответствует интересам Москвы и Еревана, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Напомним, Нацсобрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна после отставки с этой должности бывшего президента страны Сержа Саргсяна.