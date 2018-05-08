Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства Владимир Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко.

На брифинге украинский журналист задал Пескову вопрос, почему поздравление российского лидера главам стран бывшего СССР в связи с Днем Победы было адресовано не президенту Украины, а народу. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин поздравил с наступающим праздником глав Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.