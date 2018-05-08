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Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году
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    Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году

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    Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году

    Москва, 8 мая. Половина жителей Великобритании считают, что решающую роль в победе над армией Адольфа Гитлера сыграла их страна.

    Институт общественного мнения YouGov провел опрос среди британцев, предложив им назвать страну, которая, по их мнению, сыграла решающую роль в свержении Третьего Рейха. Как оказалось, более половины британцев убеждены, что это была их страна. 13% назвали СССР, 9%  — Соединенные Штаты, 4% выбрали вариант «другие». Стоит отметить, что 24% вообще затруднились ответить.

    YouGov провел аналогичный опрос во Франции, Германии и США. 56% французов, 47% американцев и 34% немцев убеждены, что решающую роль сыграли США.

    Отметим, что в 1945 году агентство IFOP проводило аналогичный опрос во Франции. Тогда 57% французов констатировали, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл СССР, 20% назвали США и 12% — Великобританию.

    Россияне в Сети возмутились искажением исторических фактов с течением времени.

    «А чей флаг над Рейхстагом был?» — поинтересовались они у британцев.

    «Обидно… — констатируют жители России, — но главное нам самим помнить!»

    Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году

    Некоторые даже специально сделали мем с Гитлером, читающим газету.

    «Что за фигню я сейчас увидел?» — гласит подпись к картинке.

    Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году

    Автор: Катерина Тимошенская
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