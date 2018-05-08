Россияне напомнили «победившим Гитлера» британцам о флаге над Рейхстагом в 1945 году

Москва, 8 мая. Половина жителей Великобритании считают, что решающую роль в победе над армией Адольфа Гитлера сыграла их страна.

Институт общественного мнения YouGov провел опрос среди британцев, предложив им назвать страну, которая, по их мнению, сыграла решающую роль в свержении Третьего Рейха. Как оказалось, более половины британцев убеждены, что это была их страна. 13% назвали СССР, 9% — Соединенные Штаты, 4% выбрали вариант «другие». Стоит отметить, что 24% вообще затруднились ответить.

YouGov провел аналогичный опрос во Франции, Германии и США. 56% французов, 47% американцев и 34% немцев убеждены, что решающую роль сыграли США.

Отметим, что в 1945 году агентство IFOP проводило аналогичный опрос во Франции. Тогда 57% французов констатировали, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл СССР, 20% назвали США и 12% — Великобританию.

Россияне в Сети возмутились искажением исторических фактов с течением времени.

«А чей флаг над Рейхстагом был?» — поинтересовались они у британцев.

«Обидно… — констатируют жители России, — но главное нам самим помнить!»

Некоторые даже специально сделали мем с Гитлером, читающим газету.