Газманов и группа «Фабрика» выступят в Донецке в годовщину провозглашения ДНР

Донецк, 8 мая. Известный российский музыкант Олег Газманов приедет в Донецк, чтобы выступить 11 мая на концерте, посвященном четырехлетию годовщины со дня провозглашения ДНР, сообщили в Русском центре.

Олег Газманов, группа «Фабрика» и Алексей Гоман выступят 11 мая в Донецке на концерте в честь годовщины ДНР. Как сообщили в Русском центре, Газманов и «Фабрика» появятся на сцене «Олимпийского», а Алексей Гоман даст концерт в парке имени Щербакова.

Напомним, что Газманов, как и многие другие музыканты — частые гости в Донецкой республике. Со своим основным репертуаром они выступают перед благодарной публикой Донбасса.