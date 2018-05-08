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Газманов и группа «Фабрика» выступят в Донецке в годовщину провозглашения ДНР
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    Газманов и группа «Фабрика» выступят в Донецке в годовщину провозглашения ДНР

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    Газманов и группа «Фабрика» выступят в Донецке в годовщину провозглашения ДНР

    Донецк, 8 мая. Известный российский музыкант Олег Газманов приедет в Донецк, чтобы выступить 11 мая на концерте, посвященном четырехлетию годовщины со дня провозглашения ДНР, сообщили в Русском центре.

    Олег Газманов, группа «Фабрика» и Алексей Гоман выступят 11 мая в Донецке на концерте в честь годовщины ДНР.  Как сообщили в Русском центре, Газманов и «Фабрика» появятся на сцене «Олимпийского», а Алексей Гоман даст концерт в парке имени Щербакова.

    Напомним, что Газманов, как и многие другие музыканты — частые гости в Донецкой республике. Со своим основным репертуаром они выступают перед благодарной публикой Донбасса. 

    Автор: Ирина Селезнева
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