СБУ заподозрила в госизмене руководство Компартии Украины

Киев, 8 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у руководства Коммунистической партии, изъяв советскую символику, которую якобы собирались использовать 9 мая «для дестабилизации обстановки в стране», и заподозрили в государственной измене. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сотрудники СБУ провели ряд законных обысков в столице Украины и в Киевской области, в том числе по месту жительства руководителей компартии. В ходе разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли «агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима», следует из сообщения ведомства.

В СБУ уверены, что ее (символику — Прим.ред.) собирались использовать якобы для дестабилизации обстановки в стране.

Также уточняется, что обыски проведены в рамках уголовного дела по двум статьям: «действия направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя с целью захвата государственной власти и «государственная измена».

Напомним, киевские власти запретили деятельность Компартии Украины в 2015 году.