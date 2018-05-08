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Украина
СБУ заподозрила в госизмене руководство Компартии Украины
Общество
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    СБУ заподозрила в госизмене руководство Компартии Украины

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    СБУ заподозрила в госизмене руководство Компартии Украины

    Киев, 8 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у руководства Коммунистической партии, изъяв советскую символику, которую якобы собирались использовать 9 мая «для дестабилизации обстановки в стране», и заподозрили в государственной измене. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

    Сотрудники СБУ провели ряд законных обысков в столице Украины и в Киевской области, в том числе по месту жительства руководителей компартии. В ходе разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли «агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима», следует из сообщения ведомства.

    В СБУ уверены, что ее (символику — Прим.ред.) собирались использовать якобы для дестабилизации обстановки в стране.

    Также уточняется, что обыски проведены в рамках уголовного дела по двум статьям: «действия направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя с целью захвата государственной власти и «государственная измена».

    Напомним, киевские власти запретили деятельность Компартии Украины в 2015 году.

    Автор: Дана Балан
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