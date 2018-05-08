Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Башкирии

Уфа, 8 мая. Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в башкирском Сибае. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Отмечается, что внутри автобуса находились дети.

Как пишет Infox.ru, в результате аварии пострадали девять человек, шесть из которых — дети. Пострадавшие доставлены в региональный травмпункт для прохождения осмотра.

Как уточнили в главном управлении МЧС РФ по Башкирии, микроавтобус «Газель» столкнулся в легковушкой на перекрестке улиц Кирова-Пионерская.