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Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Башкирии
Общество
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    Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Башкирии

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    Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Башкирии

    Уфа, 8 мая. Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Башкирии, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в башкирском Сибае. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Отмечается, что внутри автобуса находились дети.

    Как пишет Infox.ru, в результате аварии пострадали девять человек, шесть из которых — дети. Пострадавшие доставлены в региональный травмпункт для прохождения осмотра.

    Как уточнили в главном управлении МЧС РФ по Башкирии, микроавтобус «Газель» столкнулся в легковушкой на перекрестке улиц Кирова-Пионерская.

    Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Башкирии

    Автор: Катерина Тимошенская
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