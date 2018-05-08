Меню
Украина
Названы версии массового отравления детей в Черкассах
Общество
СМИ выяснили, кому раньше принадлежал номер на инаугурационном лимузине Путина
Следующая новость
Загрузка...

    Названы версии массового отравления детей в Черкассах

    47

    Названы версии массового отравления детей в Черкассах

    Киев, 8 мая. Возможной причиной отравления более 50 детей в украинском областном центре Черкассы могли стать испарения ртути или проблемы с канализацией. Такие версии произошедшего назвал источник в Черкасском облсовете.

    «Среди рабочих версий отравления — интоксикация парами ртути либо неизвестными пока веществами из канализационного коллектора», — приводит его слова ТАСС.

    В облсовете уточнили, что в настоящее время в больнице находятся 51 ребенок и один учитель, 11 детей – в реанимации.

    Напомним, во вторник во время школьной линейки 22 ученика одной из общеобразовательных школ в городе Черкассы одновременно потеряли сознание. Причины произошедшего в настоящее время выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» УК Украины.

    При этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что экспресс-анализ на месте происшествия не выявил в воздухе сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов или ядовитых веществ.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.