Киев, 8 мая. Возможной причиной отравления более 50 детей в украинском областном центре Черкассы могли стать испарения ртути или проблемы с канализацией. Такие версии произошедшего назвал источник в Черкасском облсовете.

«Среди рабочих версий отравления — интоксикация парами ртути либо неизвестными пока веществами из канализационного коллектора», — приводит его слова ТАСС.

В облсовете уточнили, что в настоящее время в больнице находятся 51 ребенок и один учитель, 11 детей – в реанимации.

Напомним, во вторник во время школьной линейки 22 ученика одной из общеобразовательных школ в городе Черкассы одновременно потеряли сознание. Причины произошедшего в настоящее время выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» УК Украины.

При этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что экспресс-анализ на месте происшествия не выявил в воздухе сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов или ядовитых веществ.