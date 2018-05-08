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Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьера Армении
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    Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьера Армении

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    Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьера Армении

    Москва, 8 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна в связи с его вступлением в должность премьер-министра Армении. 

    Как говорится в поздравительной телеграмме, направленной Пашиняну, российский лидер выразил надежду, что его работе будет способствовать укреплению союзнических отношений между Россией и Арменией, партнерского взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

    Напомним, во вторник национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. Во втором туре за кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против — 42. Сам политик заявил, что после его победы на выборах премьер-министра никаких политических репрессий не будет.

    Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьера Армении

    Автор: Тимур Румянцев
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