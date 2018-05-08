Гражданин своей страны : эксперт назвал глупостью решение Порошенко отменить общие с Россией праздники

Общих военных праздников у России и Украины быть не должно, считает Петр Порошенко. Об этом он заявил на торжественном митинге, посвященном Дню памяти и примирения.

«Мы возвращаемся к своим истокам и к собственной, украинской истории. В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», — заметил украинский президент.

Как отметил президент центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко, подобного рода заявления — сущая глупость, которая никак не повлияет на умонастроения народа.

«Порошенко — гражданин своей страны, и он имеет право высказывать свою точку зрения, — говорит эксперт. — Это просто его мнение. Он дурак. Если люди хотят праздновать День Победы 9 мая, они будут это делать. А Порошенко пусть празднует, когда ему хочется. Он, конечно, может и выходные все отменить, запретить официальные празднования, но это тоже ничего не изменит. 9 мая на Украине празднуют все. Даже вне зависимости от политических взглядов, люди встречаются на торжествах в честь Дня Победы. Хотя по убеждениям могут находиться по разные стороны баррикад».

В интервью Федеральному агентству новостей Ростислав Ищенко подчеркнул: такими решениями Порошенко делает хуже только себе и портит свой и без того критически низкий рейтинг.

«Он только себе вредит. Он даже понять не может, что если у тебя в стране большинство людей считают ту или иную дату праздником, а ты пытаешься это изменить, то твой рейтинг будет уже даже не пять процентов, а два. Человек, который страдает из-за низкой популярности у населения, не может ее поднять, действуя вопреки мнению народа. Большая часть украинцев считает 9 мая праздником. Это факт».

В своем заявлении Порошенко не только объявил о намерении отказаться от общих с Россией праздников, но и исковеркал их названия. Текст пламенной речи украинского президента приводит его сайт. Видимо, чтобы ни в чем не уподобляться России и ненароком не использовать русский алфавит, авторы публикации пишут, что Порошенко перенес «Дєнь защітніка Атєчєства» на другую дату. По-украински название праздника написали бы так: «День захисника вітчизни».

«Армию, наконец, окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Эти рудименты негативно влияли на боевой дух украинского войска. Они морочат нам голову обманными пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России», — говорит Порошенко.

Теперь день победы над фашизмом Украина празднует не 9, а 8 мая. На другую дату перенесли и день пограничника: его отмечают 30 апреля, а не 28 мая, как в России. Досталось и многострадальному Дню защитника отечества. Праздник теперь называют Днем защитника Украины и отмечают 14 октября.