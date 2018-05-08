Ученые обнаружили, что семимесячные младенцы обладают «теорией сознания»

Нью-Йорк, 8 мая. Уже к семи месяцев мозг детей способен моделировать и анализировать реакцию другого человека — или живого существа в принципе — на внешние раздражители, создавая, таким образом, «теорию сознания». К таким выводам пришли исследователи из Иллинойсского университета в Урбан-Шампейне после тестов. проведенных с участием 20 младенцев.

Детям демонстрировали короткие видеоролики, на которых кукла прячет игрушку в коробку, а потом другая кукла ее находит и прячет заново, анализируя при этом активность их головного мозга. Ребенок должен был ответить на вопрос о том, где первая кукла («Салли») будет искать игрушку, спрятанную второй («Энн») — ребенок, осознающий, как работает ум другого человека, должен понимать, что Салли будет искать игрушку там, где ее спрятала.

Как пишет «Вечерняя Москва», в ходе экспериментов ученые смогли найти наглядные подтверждения тому, что мозг младенцев, еще не умеющих говорить, уже осознает, как мыслят другие люди — при этом его активность повышается, когда дети наблюдают за тем, как кукла ищет игрушку там, где ее уже нет. Такая же активность при анализе чужих ложных убеждений характерна для взрослых людей.

Ранее считалось, что дети не способны понимать чужие убеждения, чувства и эмоции раньше, чем им исполнится примерно 2,5 — 3 года.