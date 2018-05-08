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Новороссия
ВСУ отслеживают беспилотники ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение
Общество
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    ВСУ отслеживают беспилотники ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение

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    ВСУ отслеживают беспилотники ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение

    Луганск, 8 мая. ВСУ отслеживают деятельность беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить обнародования фактов размещения тяжелого вооружения, что противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. 

    Киевские силовики отслеживают передвижения БПЛА, принадлежащие сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Попасной и Чабановки, сообщили в Луганске. 

    «Данные факты имеют подтверждение и в ежедневных отчетах ОБСЕ, где отмечаются инциденты с атаками на беспилотные летательные аппараты со стороны вооруженных сил Украины», – пояснил Марочко.

    Он подчеркнул, что ВСУ не хотят допустить обнаружения запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения у линии фронта в Донбассе.  Ранее сообщалось о попытке со стороны украинских военных сбить дрон ОБСЕ в районе разведения сил Первомайск-Золотое. Там базируется личный состав украинской армии и находится вооружение. 

    Автор: Ирина Селезнева
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