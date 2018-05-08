Сирия: очередная партия боевиков готовится покинуть южные районы Дамаска

Дамаск, 8 мая. Новая партия боевиков готовится покинуть южные пригороды Дамаска. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, несколько автобусов прибыли на юг дамаска, чтобы эвакуировать новую партию боевиков из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм. Накануне завершился процесс эвакуации пятой партии боевиков и их семей из южных пригородов Дамаска, которые были переправлены в северные районы Сирии.

В начале мая благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии была освобождена от экстремистов Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч боевиков. Сейчас анклав находится под полным контролем властей Сирии.