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В России выявили 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности
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    В России выявили 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности

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    В России выявили 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности

    Москва, 8 мая. МЧС выявило 600 объектов отдыха детей в России с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

    В ходе селекторного совещания он доложил исполняющему обязанности главы МЧС России Владимиру Пучкову, что сотрудники МЧС начиная с апреля провели около четырех тысяч проверок и пяти тысяч противопожарных обследований объектов отдыха и оздоровления детей.

    В результате были выявлены 600 учреждений с нарушениями требований обеспечения безопасности. Еникеев уточнил, что на сегодня устранены около двух тысяч нарушений. 1,5 тысячи из них касаются правонарушений, связанных с обеспечением безопасности людей. Он подчеркнул, что спасатели организовали и провели более 14 тысяч тренировок по эвакуаций и инструктажей о мерах безопасности.

    В России выявили 600 объектов отдыха детей с нарушениями пожарной безопасности

    Автор: Анна Иванова
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