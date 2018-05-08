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В Казани будут судить воспитателя детсада, избившую не спавшего в тихий час ребенка
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    В Казани будут судить воспитателя детсада, избившую не спавшего в тихий час ребенка

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    В Казани будут судить воспитателя детсада, избившую не спавшего в тихий час ребенка

    Казань, 8 мая. Бывший воспитатель детского сада в Казани обвиняется в угрозе убийством четырехлетнему ребенку и незаконном лишении его свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.  

    Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего старшего воспитателя детского сада. 

    По версии следствия, в ноябре прошлого года женщина стала укладывать детей спать на «тихий час». Однако один из детей – четырехлетний мальчик – не спал и мешал спать другим. Женщина стала бить ребенка, сначала рукой, а затем связкой ключей и тапочкой. После она накрыла лицо ребенка подушкой и удерживала его в таком состоянии не меньше пяти секунд. Затем она схватила ребенка, вытащила из комнаты и заперла в своем служебном кабинете.

    Родители забрали сына из детского сада и заметили, что его поведение странное. Спросив у ребенка, что случилось, он рассказал о произошедшем.

    Бывшей воспитательнице детского сада предъявлено обвинение по нескольким статьям: «ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации», «угроза убийством», «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». 

    Была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно результатам, действия воспитателя причинили ребенку серьезную психологическую травму.

    Как сообщает Ura.ru уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Воспитательница отказалась от дачи показаний.

    Автор: Дарья Смолина
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