В Казани будут судить воспитателя детсада, избившую не спавшего в тихий час ребенка

Казань, 8 мая. Бывший воспитатель детского сада в Казани обвиняется в угрозе убийством четырехлетнему ребенку и незаконном лишении его свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего старшего воспитателя детского сада.

По версии следствия, в ноябре прошлого года женщина стала укладывать детей спать на «тихий час». Однако один из детей – четырехлетний мальчик – не спал и мешал спать другим. Женщина стала бить ребенка, сначала рукой, а затем связкой ключей и тапочкой. После она накрыла лицо ребенка подушкой и удерживала его в таком состоянии не меньше пяти секунд. Затем она схватила ребенка, вытащила из комнаты и заперла в своем служебном кабинете.

Родители забрали сына из детского сада и заметили, что его поведение странное. Спросив у ребенка, что случилось, он рассказал о произошедшем.

Бывшей воспитательнице детского сада предъявлено обвинение по нескольким статьям: «ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации», «угроза убийством», «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно результатам, действия воспитателя причинили ребенку серьезную психологическую травму.

Как сообщает Ura.ru уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Воспитательница отказалась от дачи показаний.