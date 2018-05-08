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8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку
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    8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

    Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами. Восемь домов и газопровод повреждены в ДНР после обстрела ВСУ. Общероссийский народный фронт предложил внедрить в стране систему господдержки на улучшение жилищных условий.
    14:10 8 Мая 2018
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    Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами

    8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

    Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами. Потерпевшие не сообщали об этом в полицию, опасаясь мести с его стороны. По словам женщин, он нередко напивался, после чего бил их, в том числе в постели. Шнайдерман выступил с категорическим опровержением предъявленных ему обвинений, однако при этом заявил, что подает в отставку. Обнародование интимной стороны личной жизни генпрокурора штата Нью-Йорк стало частью американского женского движения, объединенного под хэштегом #MeToo. Обвинившие Шнайдермана женщины познакомились друг с другом в соцсетях.

    В Минобороны продемонстрировали новейший российский боевой беспилотник «Корсар» в работе

    8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

    Минобороны России опубликовало видеозапись испытаний новейшего боевого российского беспилотника «Корсар». Дрон предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также доставки грузов в отдаленные районы. Несколько камер, установленные на крылатой машине, демонстрируют работу беспилотника с разных точек, отображая при этом полетные данные.
    «Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные», — отметили в Минобороны.
    Беспилотник «Корсар» примет участие в предстоящем параде Победы в Москве.

    Восемь домов и газопровод повреждены в Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ

    8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

    После обстрела украинских силовиков в Донецкой Народной Республике повреждены восемь домов и газопровод. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности главы Горловской городской администрации Иван Приходько. По его словам, с утра ВСУ начали обстрелы северной части Горловки. В результате обстрела около 350 жилых домов остались без света и газа.

    Общероссийский народный фронт предложил внедрить в стране систему господдержки на улучшение жилищных условий

    8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

    Активисты Общероссийского народного фронта предложили внедрить систему господдержки граждан на улучшение жилищных условий. Авторы инициативы предусматривают снижение ипотечной ставки, что согласуется с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным майским указом об обеспечении семей со средним уровнем дохода ставками по ипотеке менее 8 %. Поясняется, что в течение трех-шести лет россияне будут перечислять деньги на банковский счет под 1-2% годовых, размер взноса — не менее 3 тысяч рублей. Предложение будет направлено на рассмотрение в Минстрой России и профильные ведомства.
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