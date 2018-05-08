8 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку

Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами. Потерпевшие не сообщали об этом в полицию, опасаясь мести с его стороны. По словам женщин, он нередко напивался, после чего бил их, в том числе в постели. Шнайдерман выступил с категорическим опровержением предъявленных ему обвинений, однако при этом заявил, что подает в отставку. Обнародование интимной стороны личной жизни генпрокурора штата Нью-Йорк стало частью американского женского движения, объединенного под хэштегом #MeToo. Обвинившие Шнайдермана женщины познакомились друг с другом в соцсетях.

В Минобороны продемонстрировали новейший российский боевой беспилотник «Корсар» в работе Минобороны России опубликовало видеозапись испытаний новейшего боевого российского беспилотника «Корсар». Дрон предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также доставки грузов в отдаленные районы. Несколько камер, установленные на крылатой машине, демонстрируют работу беспилотника с разных точек, отображая при этом полетные данные. «Оборудование «Корсара» позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные», — отметили в Минобороны. Беспилотник «Корсар» примет участие в предстоящем параде Победы в Москве.

Восемь домов и газопровод повреждены в Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ После обстрела украинских силовиков в Донецкой Народной Республике повреждены восемь домов и газопровод. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности главы Горловской городской администрации Иван Приходько. По его словам, с утра ВСУ начали обстрелы северной части Горловки. В результате обстрела около 350 жилых домов остались без света и газа.