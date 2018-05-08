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Вернувшаяся на сцену бельгийская певица Моран найдена мертвой
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    Вернувшаяся на сцену бельгийская певица Моран найдена мертвой

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    Вернувшаяся на сцену бельгийская певица Моран найдена мертвой

    Брюссель, 8 мая. Известная бельгийская певица Моран, решившая возобновить выступления, найдена мертвой. Ей было 57 лет.

    Тело артистки нашли в ее квартире в коммуне Схарбек в Брюсселе. Все обстоятельства и причины смерти артистки устанавливает полиция.

    Известно, что совсем недавно Моран возобновила выступления после длительного перерыва из-за проблем со связками, начавшимися еще в 2016 году. Некоторое время она была наставницей в вокальном шоу талантов Nouvelle Star.

    Однако в минувшие выходные Моран приняла участие в трибьют-концерте, посвященном Жаку Брелю. На своей странице в Facebook певица анонсировала выпуск нового альбома осенью этого года. Появлялись сообщения и о возможном туре певицы в 2019 году.

     

    Автор: Алексей Громов
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