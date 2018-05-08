Порошенко снова потребовал разместить миротворцев на границе с Россией

Киев, 8 мая. Президент Украины потребовал размещения миротворцев на границе Украины и России.

«Многие обозреватели думают, что у нас здесь в Украине «холодная война». Я хочу разочаровать их — это не «холодная война». Это не «холодная война». Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы», — заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу CBS News.

По его словам, введение миротворческой миссии «представляется невозможным одновременно с пребыванием российских войск».

Напомним, что российская сторона не раз подтверждала факт невмешательства во внутриукраинский конфликт. Украинская сторона, в свою очередь, не смогла предоставить подтверждений переброски российских войск на территорию Донбасса.

Возможность введения миротворческой миссии на Донбасс обсуждается не первый раз. Точкой преткновения является полная противоположность мнений сторон относительно размещения миротворческих отрядов.

Украина и ее западные союзники предлагают установить миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе и на границе с Россией. В свою очередь, российская сторона предлагает размещение миротворческой миссии на линии границы между Украиной и ДНР с ЛНР для обеспечения безопасности мирного населения, а также видит необходимость в диалоге с представителями народных республик для урегулирования данного вопроса.