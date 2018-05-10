«Турецкий поток» — это международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в западную часть Турции. Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков рассказал Федеральному агентству новостей о том, как «Газпром» намерен транспортировать по «газопроводу» топливо в страны юго-восточной Европы.

По словам эксперта, отношения России и Турции сейчас, как и на протяжении всей истории, непростые. Турция, например, упрямо продолжает свою агрессивную линию в отношении Сирии, поддерживает ряд крымско-татарских антироссийских активистов. Но именно сейчас наступил момент, когда взаимные связи двух стран могут стать крепче, чем силы, стремящиеся их спровоцировать на конфликт.

«Турецкий поток» — это один из важнейших проектов, призванных укрепить сотрудничество двух стран. Нельзя сказать, что газовый транзит — это единственная из подобного рода инициатив. Совместные проекты есть и в атомной энергетике, и даже в космической области. Но строительство газопровода, вне всякого сомнения, является самым масштабным из них», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, что реализацию проекта подтолкнули события на Украине, сделавшие эту страну ненадежным партнером для транзита и приведшие к тотальной деградации газотранспортной системы. В этих условиях все заинтересованные стороны нуждаются в альтернативах, одной из которых должен стать «Турецкий поток».

«При всех сложностях, например, с правилами его заполнения, можно уже с уверенностью говорить, что его строительство станет важным шагом для обеих стран. Объем и характер решаемых технологических задач, новые взаимные связи, которые образуются после завершения строительства и начала эксплуатации — все это, несомненно, сблизит Россию и Турцию, что для черноморского региона будет означать совершенно новую реальность», — добавил Сергей Простаков.

По мнении эксперта, экономический эффект будет иметь и геополитический подтекст. Турция, которую в Брюсселе совсем не желают видеть в составе Евросоюза, уже проводит практически самостоятельную политику на Ближнем Востоке, несмотря на свое членство в НАТО.