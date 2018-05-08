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Общество
В Улан-Удэ второй день ищут двухлетнего мальчика, пропавшего в садовом товариществе
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    В Улан-Удэ второй день ищут двухлетнего мальчика, пропавшего в садовом товариществе

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    В Улан-Удэ второй день ищут двухлетнего мальчика, пропавшего в садовом товариществе

    Улан-Удэ, 8 мая Двухлетний мальчик пропал 7 мая в садовом товариществе в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ. По предварительной информации ребенок выехал на дачу вместе с родителями, отлучился с участка на прогулку и не вернулся.

    Поисками малыша занимаются правоохранительные органы и волонтеры.

    «Пока сведений о пропавшем ребенке и его семье у нас крайне мало, но мы обещаем обновлять оперативно всю информацию, поступающую от наших волонтеров», — рассказал Федеральному агентству новостей исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин.

    Поиски, по словам Солянина, осложняются тем, что в Улан-Удэ нет своего поискового отряда.

    «Поэтому на трех машинах выехали наши добровольцы из читинского подразделения нашего центра». 

    Автор: Юлия Майорова
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