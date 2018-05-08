В Улан-Удэ второй день ищут двухлетнего мальчика, пропавшего в садовом товариществе

Улан-Удэ, 8 мая Двухлетний мальчик пропал 7 мая в садовом товариществе в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ. По предварительной информации ребенок выехал на дачу вместе с родителями, отлучился с участка на прогулку и не вернулся.

Поисками малыша занимаются правоохранительные органы и волонтеры.

«Пока сведений о пропавшем ребенке и его семье у нас крайне мало, но мы обещаем обновлять оперативно всю информацию, поступающую от наших волонтеров», — рассказал Федеральному агентству новостей исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин.

Поиски, по словам Солянина, осложняются тем, что в Улан-Удэ нет своего поискового отряда.