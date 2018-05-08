У Козака лишь один недостаток, но и его можно обернуть в плюс — эксперт

Москва, 8 мая. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью Федеральному агентству новостей положительно оценил возможное назначение Дмитрия Козака вице-премьером по промышленности и энергетике.

При этом эксперт считает, что будущий председатель правительства Дмитрий Медведев взял здесь за образец западный подход.

Шохин отметил, что Союз промышленников и предпринимателей имеет опыт успешной совместной работы с Козаком в рамках подготовки административной реформы, организации Сочинского инвестиционного форума и в прочих мероприятиях. При этом, по словам эксперта, важно, чтобы в курируемых им министерствах (промышленности и энергетики) «были понятные люди, тогда это будет слаженный и рабочий механизм».

Глава РСПП подчеркнул умение и опыт Дмитрия Козака в разрешении сложных вопросов, а порой и конфликтных ситуаций — данное качество, по его мнению, пригодится вице-премьеру и на новой должности.

«Одна из приоритетных задач, которую придется решать новому зампреду правительства, — это стык инвестиционных инструментов поддержки промышленности, которых сейчас достаточно много, но их необходимо сбалансировать», считает Шохин.

Собеседник ФАН отметил, что РСПП готов по этим и другим вопросам всячески взаимодействовать с Дмитрием Козаком, и выразил уверенность в их совместной конструктивной работе.

«У Дмитрия Николаевича есть один недостаток — он заядлый курильщик, — пошутил Шохин. — Но и это можно обернуть в плюс. Человек поэтому не любит длительных совещаний и умеет оперативно принимать решения».

Комментируя в целом принцип выбора вице-премьеров российского правительства, глава РСПП высказал мнение, что предлагаемые Медведевым назначения — «это демонстрация западного стиля, по которому в правительстве должны быть профессиональные менеджеры, профессионализм которых выражается не в том, что они вскапывают свой огород, а в том, что могут, меняя сектор деятельности, не терять качества управления».

СПРАВКА ФАН

Козак Дмитрий Николаевич, родился в 1958 году, закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

С августа 1999 года — руководитель аппарата правительства России, министр Российской Федерации.

С 2000 года — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Центра стратегических разработок.

C 2003 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

С апреля 2004 года — руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

С сентября 2004 года по сентябрь 2007 года являлся полномочным представителем президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

C сентября 2007 года — министр регионального развития Российской Федерации.

14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.

21 мая 2012 года указом президента Российской Федерации Дмитрий Козак переназначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.