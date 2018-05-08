Полторак рассказал, какую военную помощь от США ждет Украина после поставок Javelin

Киев, 8 мая. После поставок для Вооруженных сил Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin Минобороны надеется на помощь Соединенных Штатов Америки в повышении боеготовности украинской противоракетной обороны.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак. Как пишут украинские СМИ, глава военного ведомства подчеркнул, что Украине нужно повысить готовность воздушных сил, противовоздушной обороны. Полторак уточнил, что во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом он увидел, что «американские коллеги готовы к расширению сотрудничества».

Ранее россияне высмеяли объяснения Киева об отсутствии Javelin в Донбассе.