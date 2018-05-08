Киев, 8 мая. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, заявив, что Россия якобы присваивает себе подвиг украинского народа и «прикрывает» им якобы имеющую место агрессию.

«Мы никому не позволим переписывать историю, перечеркивать подвиг украинского и других народов, присваивать победу над нацизмом, которую получили народы антигитлеровской коалиции, и тем более прикрывать ею агрессию и захват чужих земель сейчас», — заявил он.

При этом Яценюк написал, что советский режим также якобы был виновником во Второй мировой войне, а «трагическую и разрушительную авантюру» Гитлер будто бы начал совместно со Сталиным, поскольку, как утверждает украинский политик, они вместе хотели поработить всю планету.

Напомним, голословные обвинения в адрес Москвы из Киева звучат постоянно. Кроме того, в настоящее время украинские власти активно проводят так называемую «декоммунизацию». Фактически такой политикой Киев стремится переписать историю и разорвать исторические и культурные связи между российским и украинским народами.

В частности, в рамках «декоммунизации» на Украине сносятся памятники советских времен, переименовываются города и улицы, а прошлой осенью Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским. При этом националисты благополучно проводят марши и шествия по всей стране.

Однако подавляющее большинство граждан Украины выступают против такой политик. Ранее в эфире телеканала «Интер» ведущие праздничного концерта «Победа. Одна на всех» призвали запретить марши националистов и остановить переименование городов и улиц на Украине в честь преступников.