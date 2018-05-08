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Украина
Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне
Общество
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    Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне

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    Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне

    Киев, 8 мая. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне.

    Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, заявив, что Россия якобы присваивает себе подвиг украинского народа и «прикрывает» им якобы имеющую место агрессию.

    «Мы никому не позволим переписывать историю, перечеркивать подвиг украинского и других народов, присваивать победу над нацизмом, которую получили народы антигитлеровской коалиции, и тем более прикрывать ею агрессию и захват чужих земель сейчас», — заявил он.

    При этом Яценюк написал, что советский режим также якобы был виновником во Второй мировой войне, а «трагическую и разрушительную авантюру» Гитлер будто бы начал совместно со Сталиным, поскольку, как утверждает украинский политик, они вместе хотели поработить всю планету.

    Яценюк присвоил Украине победу над нацизмом во Второй мировой войне

    Напомним, голословные обвинения в адрес Москвы из Киева звучат постоянно. Кроме того, в настоящее время украинские власти активно проводят так называемую «декоммунизацию». Фактически такой политикой Киев стремится переписать историю и разорвать исторические и культурные связи между российским и украинским народами.

    В частности, в рамках «декоммунизации» на Украине сносятся памятники советских времен, переименовываются города и улицы, а прошлой осенью Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским. При этом националисты благополучно проводят марши и шествия по всей стране.

    Однако подавляющее большинство граждан Украины выступают против такой политик. Ранее в эфире телеканала «Интер» ведущие праздничного концерта «Победа. Одна на всех» призвали запретить марши националистов и остановить переименование городов и улиц на Украине в честь преступников.

    Автор: Василий Котов
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