Perfect Эда Ширана признана лучшей песней всех времен

Лондон, 8 мая. Британцы опубликовали рейтинг 500 лучших песен всех времен, первое место было отдано «Perfect» их соотечественника.

За композицию британского певца, уже не раз занимавшего лидирующие места в чартах, проголосовало большинство из 30 тыс. слушателей радиостанций, принявших участие в составлении рейтинга, по данным издания «ФедералПресс».

Самыми популярными исполнителями были выбраны Джордж Майкл, чью песню «Careless Whisper» сместил с первого места хит Ширана, далее Элтон Джон и его 18 композиций в чарте, певицы Адель и Уитни Хьюстон, также горячо любимые жителями Великобритании.

Лучшей группой, по мнению голосовавших, стал коллектив ABBA, который представлен в списке 18 песнями.

В топ-10 списка вошли также композиции Робби Уильямса, Дэвида Боуи и Fleetwood Mac.