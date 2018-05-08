Пашинян 9 мая отправится в Нагорный Карабах

Ереван, 8 мая. Лидер партии «Гражданский договор» и избранный во вторник премьер-министром Армении Никол Пашинян в среду, 9 мая отправится в Нагорный Карабах.

«Завтра я отправлюсь в Карабах», — подтвердил он в интервью журналистам.

В 1988 году между Арменией и Азербайджаном начался конфликт из-за Нагорного Карабаха, после того, как Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Россия совместно с США и Францией выступают сопредседателями минской группы ОБСЕ, которая выполняет миссию в урегулировании конфликта. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия исходит из того, что конфликт в Нагорном Карабахе должен решаться мирным путем.