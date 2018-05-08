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Пашинян 9 мая отправится в Нагорный Карабах
Общество
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    Пашинян 9 мая отправится в Нагорный Карабах

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    Пашинян 9 мая отправится в Нагорный Карабах

    Ереван, 8 мая. Лидер партии «Гражданский договор» и избранный во вторник премьер-министром Армении Никол Пашинян в среду, 9 мая отправится в Нагорный Карабах.

    «Завтра я отправлюсь в Карабах», — подтвердил он в интервью журналистам.

    В 1988 году между Арменией и Азербайджаном начался конфликт из-за Нагорного Карабаха, после того, как Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Россия совместно с США и Францией выступают сопредседателями минской группы ОБСЕ, которая выполняет миссию в урегулировании конфликта. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

    Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия исходит из того, что конфликт в Нагорном Карабахе должен решаться мирным путем.

    Автор: Тимур Румянцев
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