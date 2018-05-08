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СК РФ возбудил уголовное дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины
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    СК РФ возбудил уголовное дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины

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    СК РФ возбудил уголовное дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины

    Москва, 8 мая. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые ранее завели дело против 19 судей Конституционного суда России, признавших договор о присоединении Крыма к России законным. 

    Российское следствие установило, что именно заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины Вадим Приймачок и ряд его коллег привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Приймачка и других сотрудников данного ведомства.

    «Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

    По информации пресс-службы СК РФ, заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры не смог осознать, что действия судей Конституционного суда РФ не содержат признаков какого-либо преступления, «а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права».

    Автор: Дарья Смолина
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