СК РФ возбудил уголовное дело против ряда сотрудников военной прокуратуры Украины

Москва, 8 мая. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые ранее завели дело против 19 судей Конституционного суда России, признавших договор о присоединении Крыма к России законным.

Российское следствие установило, что именно заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины Вадим Приймачок и ряд его коллег привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Приймачка и других сотрудников данного ведомства.

«Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы СК РФ, заместитель начальника отдела Главной военной прокуратуры не смог осознать, что действия судей Конституционного суда РФ не содержат признаков какого-либо преступления, «а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права».