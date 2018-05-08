Пресс-служба Порошенко намеренно исковеркала название русского праздника

Киев, 8 мая. Глава Украины Петр Порошенко во вторник в очередной раз объявил об окончательном разрыве с советским и российским прошлым, похваставшись отменой праздника 23 Февраля. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии фотовыставки «Герои» в украинской столице.

Он заявил, что из украинской армии искоренены «опасные рудименты советско-российской идеологии», которые, по его словам, отрицательно сказывались на боевом духе украинских военных.

«Они морочат нам голову мнимыми пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России… Мы возвращаемся к своим истокам и к собственной украинской истории. Политика исторической памяти снова, наконец-то, стала украинской», — заявил Порошенко.

Глава страны также добавил, что четыре года назад «положил конец давней традиции праздновать главный военный праздник» в унисон с Россией, передает «ПолитНавигатор».

Пресс-служба администрации Порошенко, размещая речь украинского президента, намеренно привела в цитате исковерканное написание праздника День защитника Отечества.